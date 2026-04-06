Suspenden el ingreso a Casa Rosada a periodistas de medios mencionados en la campaña rusa

La Casa Rosada les prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de los medios que fueron señalados como parte de una operación de inteligencia rusa para desacreditar al Gobierno. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.

Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.

Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa para hacerlo.

En una réplica de la directiva de la Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también denegó el acceso a la cámara baja a los periodistas de los medios señalados.

No fue así en el Senado, donde fuentes del recinto aseguraron que no recibieron ninguna instrucción al respecto.

TN