Conmoción por la muerte de un nene en Comodoro: investigan a la madre

Comodoro Rivadavia sigue conmovida por la muerte de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció este domingo, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. Este jueves, horas después de que el chico fuera velado, se conocieron datos de las pericias forenses preliminares, que detectaron lesiones internas en la cabeza, según informó el medio ADN Sur. Ahora se espera el informe final de la autopsia.

El niño había fallecido por un paro cardiorrespiratorio tras ser llevado en estado crítico a un hospital de la ciudad chubutense.

Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital Regional, había dicho inicialmente que "no constan en la historia clínica signos de violencia". También se mostró extrañado por el fallecimiento: informó que el nene no tenía antecedentes y que "aparentemente estaba en muy buen estado general".

"Se acuesta y cuando lo encuentran estaba sin signos vitales", aseguró sobre los problemas que el chico sufrió el domingo a la mañana. En noviembre había comenzado la revinculación con su madre biológica, cuya casa fue allanada este miércoles y es investigada.