Ley de Glaciares: Diputados aprobó la reforma tras una sesión de más de 10 horas

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, en un debate que marcó un fuerte cruce entre oficialismo y oposición. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, lo que permitió su sanción definitiva.

La modificación introduce cambios sobre la Ley 26.639, normativa que regula la protección de zonas glaciares y periglaciares en el país. Entre los puntos centrales, se redefine el alcance de estos conceptos y se otorga a las provincias la facultad de determinar qué áreas integran el inventario glaciar.

A partir de esta nueva disposición, aquellas zonas que queden excluidas del inventario podrán destinarse a actividades productivas. Entre ellas, se incluye la posibilidad de habilitar proyectos vinculados a la minería, uno de los aspectos más cuestionados por sectores opositores.

El proyecto fue impulsado por el oficialismo y contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y representantes provinciales. En contrapartida, votaron en contra legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, mientras que Provincias Unidas mostró una postura dividida.

Abstenciones y ausencias

Las abstenciones correspondieron a Eduardo Falcone, Karina Maureira y Oscar Zago. En tanto, se registraron cinco ausencias durante la votación: Rocío Bonacci, Alejandro Finocchiaro, Ignacio García Aresca, Gerardo Gustavo González y Pablo Raúl Yedlin.

Tras la aprobación, desde el Gobierno celebraron el resultado y destacaron el acompañamiento legislativo. De esta manera, la reforma de la Ley de Glaciares quedó formalmente convertida en ley.