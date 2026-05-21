El portero del edificio de Cristina negó haber visto los bolsos con plata

El encargado del edificio de los Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, Julio César Silva, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y negó haber visto bolsos con dinero, en el marco del juicio de las denominadas “coimas de los cuadernos”.

“Sí, declaré. Me hicieron llegar una correspondencia. Lo único que no entendí en ese momento, me llamaron a una testimonial y estuve en un interrogatorio. Me dijeron que yo tenía dos hijas y que yo tenía que responder todo lo que me preguntaban. Me puse mal, me sentí incómodo y lo quería decir”, relató frente al TOF 7, Julio Silva.

Continuó con ese relato, “fui a dar testimonial porque habían allanado, estuve en ese allanamiento once horas y media, y no me voy a olvidar jamás que el juez llamó al Comisario a cargo del operativo y le dijo se van a quedar hasta mañana hasta que encuentren algo”, porque “el Comisario le dijo a las 18 hs que ya se iban porque no se había encontrado nada”.

La acusación que condujo a la ex presidenta a juicio oral, sostiene que sólo en el departamento de Uruguay 1306 en Recoleta donde hoy vive "se hicieron 87 entregas por U$S 69.722.600", indica la resolución. Además, Bonadio insistió con la existencia de una "bóveda en el domicilio de El Calafate". Hasta el momento no hay pruebas que sostengan esa hipótesis.