Renuncia en Seguridad

Federico Angelini, el subsecretario de Intervención Federal que había llegado al Ministerio de Seguridad Nacional hace dos años con la gestión de Patricia Bullrich, presentó este jueves su renuncia al cargo para sumarse a la gestión del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

La dimisión de Angelini se da en medio de la tirantez en la relación entre Bullrich y la Casa Rosada, luego de que la senadora pidiera públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada ante las críticas que arrecian sobre su figura por el incremento patrimonial que experimentó tras su llegada al Gobierno.

Angelini, de 49 años, es de Rosario, licenciado en sistemas y fue diputado nacional por el PRO. También como vicepresidente del PRO la reemplazó a Bullrich en la presidencia del partido que fundó Mauricio Macri durante la campaña electoral y fue precandidato a gobernador.