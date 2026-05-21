El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y enviará US$1000 millones

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso inmediato de US$1000 millones, en un gesto de respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, dejó un mensaje claro sobre las principales preocupaciones que mantiene hacia adelante: la acumulación de reservas para afrontar con mayor margen eventuales shocks y la necesidad de que el país recupere acceso al financiamiento internacional para comenzar a reducir la elevada exposición del organismo.

Con este giro, los desembolsos acumulados bajo el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) alcanzan unos US$15.800 millones, sobre un total previsto de US$20.000 millones aprobado en abril de 2025.

Detrás de la aprobación formal apareció también una advertencia de fondo: el FMI considera clave fortalecer la capacidad financiera de la Argentina de cara al próximo ciclo político y electoral de 2027. En distintos pasajes del comunicado, el organismo insistió en la necesidad de reconstruir reservas, mejorar el acceso al financiamiento y mantener planes de contingencia frente a eventuales shocks externos o domésticos.

“Los directores alentaron a las autoridades a acelerar las compras de reservas”, señaló el FMI en el comunicado difundido tras la reunión de su cúpula en Washington. El organismo sostuvo además que será esencial sostener el programa de compra de divisas del Banco Central - que superó los US$8800 millones- junto con una mayor flexibilidad cambiaria para “reconstruir decisivamente los colchones externos” y fortalecer la capacidad del país para gestionar eventuales crisis.

Según la metodología acordada con el organismo, las reservas internacionales netas cerraron 2025 en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones. El desvío superó así los US$13.000 millones, incluso después de que el FMI flexibilizara el objetivo original en US$6500 millones en agosto. En los términos acordados en esta segunda revisión, la meta de acumulación de reservas pasó a ser de US$3500 millones para junio y de US$8000 millones hacia fines de 2026.

El Fondo también respaldó la estrategia oficial de conseguir financiamiento