Inquitante hallazgo tras el hantavirus

En el segundo día de recolección de trampas colocadas en dos sectores del Parque Nacional Tierra del Fuego, la científica que lidera la misión sanitaria del Malbrán para dar con el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, confirmó a la prensa que “por ahora” no encontraron ni un sólo ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), el reservorio en el que el virus Andes se puede multiplicar y transmitirse.

Pero sí encontraron dos "especies relacionadas" y que catalogaron como “positivas”, es decir, que pueden tener el virus “hanta”, aunque no saben si son factibles de permitir el contagio.

Todavía no hay un lazo que conecte a Ushuaia, desde donde partió el barco, con la pareja de neerlandeses que fueron los primeros en morir.

Falta un día más de recolección de ratones, en un operativo que comenzó el lunes para reunir información sobre el inicio de una cadena de contagios que dejó tres pasajeros muertos, un total de 11 personas infectadas.

De las 200 trampas, en entre un 5% y un 10% cayeron roedores. Y no es poco sino lo habitual en este tipo de intervenciones.

En el laboratorio de campaña montado literalmente en el bosque, a los ratones se les saca sangre para después hacer la prueba de una primera respuesta inmunológica que permite saber si cada roedor estuvo o está infectado.

“Es muy genérica, no detecta que está directamente el virus sino evidencia de que el virus está o estuvo. Tomamos la muestra, la guardamos en frío y conservamos en condiciones de máxima bioseguridad. Al final de los tres días de captura, se mandan todas juntas a Buenos Aires, donde se hace el análisis detalló, Carla Bellomo, investigadora del Laboratorio de Hantavirus del Malbrán.