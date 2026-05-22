Javier Milei anunció el Gemelo Digital Social: se aplicará IA en programas de Capital Humano

El presidente Javier Milei anunció este viernes la creación del Gemelo Digital Social, una plataforma que incorpora inteligencia artificial (IA) en los programas del Ministerio de Capital Humano. La herramienta, que fue presentada a través de X, permitirá digitalizar y cruzar datos para auditar, controlar y optimizar la gestión de políticas públicas.

“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera”, señaló Milei, quien destacó que el sistema marca un cambio de paradigma en la política social. Además, el mandatario señaló que la plataforma está basada en evidencia y genera decisiones más precisas.

Funcionamiento y objetivos del sistema

El Gemelo Digital Social está diseñado para simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real. Según Milei, la plataforma reúne información dispersa en una única base de datos y permite evaluar políticas desde la infancia hasta la autonomía, anticipando el impacto social en cada etapa de la vida.

La IA que impulsa el sistema identifica información relevante, proyecta escenarios y convierte la experiencia en decisiones públicas más eficientes. Además, el proyecto convoca a actores nacionales e internacionales, para posicionar a Argentina como referente en la aplicación de IA para la gestión social.

Un modelo global

El presidente aseguró que se trata del “primer modelo global” que permite tomar decisiones anticipadas en el ámbito social. La iniciativa estará liderada por el Ministerio de Capital Humano y apunta a consolidar políticas públicas más eficaces y basadas en datos.

“Convocamos a los principales actores del mundo. Primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva, al Estado que anticipa”, culminó el mensaje.