Procesaron al ex Puma Albacete por violencia contra Pamela Pombo

Patricio Albacete, ex integrante de Los Pumas, fue procesado por delitos vinculados a la violencia de género en perjuicio de su ex esposa, Pamela Pombo, aunque seguirá libre. La decisión, dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, recayó tras una investigación que reveló una serie de hechos compatibles con privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas, todo en un contexto de violencia doméstica. Además le impusieron un embargo de treinta millones de pesos.

La causa detalla que los hechos investigados ocurrieron en el departamento que ambos compartían, ubicado en la calle Libertad al 1500, en el barrio de Recoleta. Aunque la pareja estaba separada formalmente desde hacía siete meses, seguían residiendo en el mismo inmueble, situación que derivó en múltiples conflictos y episodios de agresión.

En detalle, el expediente judicial señala dos episodios relevantes. En el primero, Albacete habría bloqueado la salida del departamento cerrando con llave la puerta durante aproximadamente veinte minutos, impidiendo que Pombo pudiera retirarse. Según consta en la resolución, durante ese lapso le manifestó: “De acá no te vas”.

En el segundo hecho, de características similares, también habría interceptado a su ex pareja cuando intentaba marcharse, limitando nuevamente su libertad ambulatoria. Estas conductas, a juicio del tribunal, configuran prima facie el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo dado que existía una relación matrimonial vigente entre las partes.