El chef Petersen internado: la familia dijo que hay “difamación”

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que el chef, de 56 años, fue internado nuevamente en el Hospital Alemán.

Hans, uno de los hijos de Petersen le dijo a la prensa metropolitana que su padre fue “ingresado por voluntad propia para hacerse estudios”. Respecto a las versiones que señalaban que el reconocido cocinero habría llegado a la clínica el jueves por la noche en medio de un brote psicótico, Hans desmintió el asunto y fue tajante: "Lamentamos la difamación y la falsa información”.

“No hay ningún cuadro de stress. Es un seguimiento de observación terapéutico integral. Está bien, son chequeos correspondientes sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo. Me tomo el momento de responder con el fin de informar a todas las personas que de muy buena fe se acercan a nosotros para preguntarnos cómo está”, expresó el mayor de los tres hijos varones de Christian Petersen.

“Lamentamos la difamación y falsa información, que corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia”, sumó.

Además, Roberto Petersen, el hermano del chef, le aseguró a la periodista de LN+ Maru Leone que el cocinero se encuentra en el hospital “solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca como estaba pautado con sus médicos”. Y destacó que “hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud”. En sintonía con la versión de su sobrino, agregó que la internación no tiene “nada que ver” con un brote psicótico: “No es cierto”, señaló.

Parte médico

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, indicó la primera parte del texto que lleva la firma del director médico de la institución, el doctor Norberto Mezzadri.

“En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, completó.

Tras su última internación médica, Christian Petersen fue dado de alta el 6 de enero en el mismo Hospital Alemán, después de haber pasado casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, del cual fue trasladado en medio de su tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires.