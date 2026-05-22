Rutas: 20 ofertas para diversos corredores viales del país

El Gobierno avanzó este viernes con una nueva etapa del proceso de concesión de rutas nacionales y recibió 20 ofertas para operar más de 3900 kilómetros.

La licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU26 comprende ocho tramos: Centro (681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34), Mesopotámico (276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18), Centro-Norte (536 kilómetros sobre la ruta nacional 34), Noroeste (596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016), Litoral (547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16), Noreste (456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105), Chaco-Santa Fe (497 kilómetros sobre la ruta nacional 11) y Cuyo (329 kilómetros sobre la ruta nacional 7).

Los corredores atraviesan provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, y son considerados estratégicos.