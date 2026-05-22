La Justicia intervino la UOM y desplazó al dirigente Abel Furlán

La Justicia anuló las elecciones de la UOM, ordenó desplazar a Abel Furlán y pidió la intervención del gremio metalúrgico por 180 días. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dos meses después de las polémicas elecciones que, pese a la denuncia de supuestas irregularidades, mantuvieron a Furlán al frente de la UOM.

La decisión la tomó la Sala VIII de ese tribunal, tras una presentación de la Lista Naranja de la seccional Campana, opositora a la conducción del gremio. En los nueve puntos del fallo, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González declararon la "nulidad de las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana", así como también las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo.

Dispuso el "cese inmediato" de las autoridades nacionales y de Campana. También dispuso la intervención judicial por un plazo de 180 días. El interventor será Alberto Biglieri.

Furlán había resultado reelecto en las elecciones de marzo con el apoyo de los representantes de 48 de las 53 seccionales. Pero esa cita estuvo marcada por las denuncias. Horas antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dispuesto la suspensión del proceso ante una medida cautelar de Angel Derosso. Es la misma sala que actuó este viernes.