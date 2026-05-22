“La buena noticia”: expectativa por una visita del Papa a la Argentina

La esperada visita del papa León XIV al país durante este año podría confirmarse en las próximas horas, después de que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno intercambiaran mensajes en las redes sociales que sugieren una posible llegada del Sumo Pontífice a la Argentina durante la primavera.

"Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!", escribió Quirno en X para acompañar la foto junto a Milei en Olivos.

El Presidente le contestó con emojis de dos leoncitos, en referencia a él y al Pontífice. "Se viene", escribió Milei.

Las versiones que afirman que León XIV visitará la Argentina en noviembre aguardan ahora la confirmación del Vaticano. Según pudo saber Clarín, la Santa Sede todavía no confirma el viaje del Papa a la región porque aún no está "cerrado". Es decir, quedan temas y lugares por definir porque la gira prevista alcanza a tres países: Argentina, Uruguay y Perú.

El Vaticano tampoco ofrece pistas, aún, sobre cuál sería el orden de los países a visitar, aunque todo apunta a que Perú será el último, con la culminación de la gira.

El primer indicio sobre la visita de la máxima autoridad de la Iglesia lo dio el exembajador uruguayo en el país y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró este viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" de noviembre.

"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", relató Enciso luego de recordar que la invitación inicial se la habían realizado al papa Francisco.

En diálogo con Radio Mitre, exembajador uruguayo en Argentina precisó: "Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está. Y dice, por supuesto, los tres países que ya estaba previsto: Argentina, Uruguay y Perú".

Al referirse a la fecha del viaje, Enciso se limitó a señalar que "días más o menos" sería "en noviembre". "Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre”, dijo.