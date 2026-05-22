El Gobierno ordena su agenda legislativa y prioriza cambios en la ley de propiedad privada

El Gobierno nacional decidió reorganizar la agenda legislativa tras obtener avances recientes en la Cámara de Diputados. La Casa Rosada busca concentrar varias sesiones en los primeros días de junio, evitando superposiciones entre proyectos y asegurando acuerdos con bloques aliados, gobernadores y legisladores dialoguistas.

Entre los temas prioritarios se encuentra el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts, que contempla el pago de 171 millones de dólares a fondos con sentencias firmes en el exterior. Aunque el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada ya cuenta con dictamen en el Senado, su tratamiento podría posponerse hasta la primera semana de junio.

El Ejecutivo decidió postergar la discusión de proyectos como Zonas Frías y Ley Hojarasca, que habían recibido media sanción en Diputados. Según fuentes oficiales, la medida busca separar los debates urgentes de aquellos que requieren mayor negociación política y evitar trabas en el recinto.

Otro tema que se prevé para junio es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, impulsado por Estados Unidos y modificado para proteger ciertos capítulos sensibles para laboratorios locales. La negociación oficial será clave para evitar cambios o rechazos durante su tratamiento.

En paralelo, la reforma electoral queda en un segundo plano. El Gobierno la considera prioritaria, pero reconoce que aún no cuenta con los votos necesarios. Esa discusión se combinará con un segundo paquete de proyectos que se abordará tras el inicio del Mundial.

Envío para este viernes

Este viernes se enviará al Congreso una nueva tanda de iniciativas, entre ellas el Súper RIGI y un paquete de desregulaciones en los sectores inmobiliario, de capitales y seguros. La estrategia legislativa se definirá en reuniones del Gabinete y la mesa política de la Casa Rosada durante los próximos días.

Por último, la reforma del Código Penal continúa sin avances. En Balcarce 50 admiten que el texto no forma parte del calendario inmediato, priorizando por ahora proyectos con mayor posibilidad de consenso político.

Con información de TN.