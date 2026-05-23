El Gobierno nacional no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

La vicepresidenta Victoria Villarruel no participará del tedeum del 25 de Mayo luego de no haber sido invitada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. La decisión profundiza las tensiones internas dentro del Gobierno nacional.

La confirmación llegó desde el entorno de la titular del Senado. “La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”, señalaron fuentes cercanas a Villarruel.

Según indicaron, la organización protocolar de la ceremonia depende de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. El presidente Javier Milei asistirá a la Catedral Metropolitana acompañado por miembros de su Gabinete.

La ausencia de Villarruel marcará un hecho inédito desde el inicio de la gestión libertaria. El distanciamiento político entre el presidente y su vice se volvió cada vez más visible durante los últimos meses. En el tedeum del año pasado, Milei saludó a distintos dirigentes al ingresar a la Catedral, pero evitó hacerlo con Villarruel.

La vicepresidenta mantiene una estrategia de autonomía propia en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos permanentes con sectores dialoguistas para avanzar con proyectos legislativos.

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza crecieron las diferencias políticas y los cortocircuitos con el entorno de la titular de la Cámara Alta. Uno de los últimos cruces públicos ocurrió durante la jura de nuevos senadores, cuando dirigentes cercanos al Gobierno acusaron al equipo de Villarruel de intentar impedir su ingreso al recinto.

Con información de TN.