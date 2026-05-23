La Iglesia busca pruebas de la existencia de la Difunta Correa

La Iglesia Católica quiere saber si existió la Difunta Correa, venerada por miles de fieles a partir de la tradición oral que nació en San Juan. La investigación está en marcha y el desafío es documentar si es real la historia de la mujer que murió caminando por el desierto y realizó el milagro de seguir amamantando a su hijo, quien logró sobrevivir.

Se trata de una tarea conjunta del Arzobispado de San Juan y el Instituto de Historia Regional Argentina Héctor Arias, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Juan.

Un equipo de 20 colaboradores, entre docentes, estudiantes a punto de graduarse, sacerdotes y asistentes, pretenden documentar la existencia de Deolinda Correa y su descendencia.

En el equipo interviene el cura sanjuanino y docente universitario José Juan García, quien aseguró a la prensa metropolitana que “hay mucha devoción en San Juan, en Argentina y en países limítrofes por la Difunta Correa, y sin ofender a nadie, queremos darle un mínimo de carácter histórico científico”.

“La verdad -dijo- es que no sabemos de la existencia de Deolinda, ni de su origen de nacimiento y si es cierto que tuvo un hijo. Por tradición oral, que se ha transmitido a lo largo de los tiempos, conocemos esta historia. Existen muchos trabajos de investigación, películas, documentales, pero ninguno ha podido presentar documentación certera”.

Explicó que “es una iniciativa del arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, y del Instituto de Historia Regional Argentina Héctor Arias, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Juan. Los investigadores formamos parte del instituto y se han sumado cuatro pasantes, estudiantes a punto de rendir sus tesis, que cobrarán honorarios mientras dure la inauguración, dos pasantes por parte del Obispado y dos por la Facultad”.

Sobre las pistas que siguen indicó que “esta historia está situada entre 1820 y 1830. No sabemos si Deolinda vivía con su hermana en San Juan, o si había nacido en La Rioja y desde allí emprendió su viaje por el desierto sanjuanino para encontrar a su marido. Tampoco sabemos si es cierto que el marido fue llevado por la milicia del caudillo riojano Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza que defendía las ideas del federalismo o de las milicias de Facundo Quiroga. Tenemos que ir archivo por archivo. Desde Family Search, nos han prestado y abierto los registros, pero también puede aparecer documentos en parroquias, como certificados de bautismo, casamiento”, indicó.