Polémica: Javier Milei compartió un mapa de la Argentina sin Tucumán ni las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei quedó envuelto en otra fuerte polémica, luego de viralizar en sus redes sociales un mapa económico con graves errores geográficos, entre ellos la desaparición de la provincia de Tucumán y la omisión de las Islas Malvinas. La imagen, que fue compartida también por funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo, buscaba mostrar la evolución de la actividad económica provincial y cuestionar la gestión bonaerense de Axel Kicillof.

El gráfico atribuía los datos a un supuesto informe del IAE Business School, perteneciente a la Universidad Austral. Sin embargo, la institución académica salió rápidamente a desmentir cualquier vínculo con el material y aclaró que “ni el mapa ni los datos forman parte de sus informes oficiales”.

Polémica con Milei y cruces por el mapa sin Tucumán ni las Malvinas

Las inconsistencias del mapa generaron una catarata de críticas en redes sociales. Además de borrar a Tucumán y las Malvinas, la imagen mostraba provincias deformadas y límites territoriales alterados, lo que alimentó sospechas de que la pieza había sido generada mediante inteligencia artificial sin controles posteriores.

El contenido había sido impulsado inicialmente por cuentas libertarias y luego amplificado por dirigentes y asesores del Gobierno, entre ellos Felipe Núñez y Martín Vauthier. El propio Milei replicó la publicación en varias oportunidades para destacar que la provincia de Buenos Aires aparecía como la única jurisdicción con crecimiento negativo.

captura de pantalla

Tras el escándalo, dirigentes opositores y usuarios en redes sociales ironizaron sobre el episodio y cuestionaron la falta de verificación oficial antes de difundir el material. El caso volvió a abrir el debate sobre la utilización de contenido generado con inteligencia artificial en la comunicación política y el riesgo de viralizar información falsa desde cuentas oficiales.

El descargo de la Universidad Austral por la imagen

La Universidad Austral salió a desmentir públicamente la autoría del mapa sobre crecimiento económico provincial que el presidente Javier Milei compartió en redes sociales para destacar la evolución de la actividad económica en distintas provincias del país. El gráfico, que también había sido difundido por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, presentaba múltiples errores geográficos y omitía directamente a Tucumán y a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, el IAE Business School de la Universidad Austral aseguró que el material “no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”. El mapa atribuía como fuente al “Informe Económico Mensual marzo 2026”, pero desde la institución académica aclararon que jamás publicaron ese contenido.

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