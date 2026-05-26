Recortes en transporte: el Gobierno eliminó los subsidios a los pasajes en micro para personas con discapacidad

El Gobierno nacional oficializó la quita del régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de colectivos de larga distancia. La medida elimina el financiamiento estatal para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer.

La decisión se formalizó este martes mediante una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación. De esta manera, el Poder Ejecutivo dio de baja un sistema de cobertura parcial que se encontraba vigente desde 2018.

Obligación empresarial y fundamentos

A pesar del recorte en transporte, la normativa aclaró que las compañías de media y larga distancia deben continuar garantizando los pasajes sin cargo. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá la fiscalización y el control de los cupos obligatorios por ley.

Desde el área de Transporte argumentaron que el beneficio estatal perdió vigencia tras la desregulación del sector dispuesta a fines de 2024. De acuerdo a la comunicación oficial, este nuevo marco regulatorio cambió las condiciones económicas y jurídicas que dieron origen a las compensaciones estatales. Sin embargo, se aclaró que “el derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.

El impacto en las tarifas

La quita de subsidios coincide con un fuerte incremento en los boletos de transporte público en todo el territorio nacional. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarcó la profunda desigualdad tarifaria que afecta a las provincias tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Mientras los pasajes mínimos en Buenos Aires promedian los $700, en distintos puntos del país ya superan los $2.000.