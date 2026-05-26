Reformas del Gobierno: la mesa política define prioridades para enviar al Congreso

El Gobierno nacional reunirá este martes a la mesa política para avanzar en la definición de las reformas que enviará al Congreso durante las próximas semanas. El encuentro se realizará desde las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior.

La reunión tendrá como eje principal el análisis del cronograma legislativo para junio. En la Casa Rosada pretenden establecer prioridades y evitar una acumulación de proyectos en tratamiento simultáneo.

La convocatoria se concretará luego de la reunión de gabinete realizada este lunes. Ese encuentro sirvió para bajar el nivel de tensión entre sectores vinculados a Santiago Caputo y dirigentes cercanos a Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Dentro del oficialismo consideran que comienza una nueva etapa de iniciativas legislativas con reformas de mayor alcance estructural. Entre los proyectos en evaluación aparecen modificaciones en defensa de la competencia, cambios en el régimen societario y la implementación del juicio por jurados en el ámbito federal.

También forman parte de la agenda un paquete de desregulaciones vinculadas con navegación, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales. Algunas de esas propuestas todavía se encuentran en elaboración técnica.

Proyectos ya presentados

En esta nueva fase legislativa ya ingresaron iniciativas como el denominado Super-RIGI, la regulación del lobby, la ley de ludopatía y la actualización del sistema de etiquetado frontal.

Además, el Gobierno mantiene bajo análisis otras reformas de impacto político, entre ellas la eliminación de las PASO y un nuevo Código Penal. La definición de esos tiempos dependerá de lo que resuelva la mesa política en la reunión de este martes.