Intimaron a Mercado Libre con multas millonarias por “prácticas abusivas”

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre SRL por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y podría aplicar una multa de hasta $1.815 millones si la empresa no modifica los puntos observados.

La actuación fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de Augusto Costa, tras una fiscalización sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la compañía. Según el organismo, se identificaron más de diez cláusulas que podrían vulnerar la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria.

El análisis de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores abarcó las condiciones generales de uso del "ecosistema MELI", los términos y condiciones de préstamos personales y los de préstamos para compras y pagos de Mercado Pago.

De acuerdo con el comunicado oficial, Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la provincia: recibió 2.396 denuncias individuales durante los primeros cuatro meses del año. No obstante, la fiscalización se inició de oficio, más allá de esos reclamos particulares.