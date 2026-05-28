El presidente Javier Milei cerró el Latam Economic Forum, el tradicional evento de economía y negocios que se llevó a cabo este jueves en Parque Norte.

En un mensaje dirigido tanto al empresariado como a los referentes políticos y económicos del país y la región, el jefe del Ejecutivo centró su discurso en el futuro productivo de la Argentina y el rol del sector privado.

En ese sentido, el presidente fue categórico: “La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”.

A lo largo de su intervención, que se extendió por alrededor de una hora y media, Milei insistió en que el verdadero motor del desarrollo será un cambio estructural en el modelo económico, donde “la energía barata, la reducción del peso del Estado y un entorno abierto a la competencia impulsen la industrialización y la creación de empleo de calidad”, indicó ante un auditorio colmasdo.