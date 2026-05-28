Milei ordenó vetar el pliego de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formalizó un pedido del Presidente y vetó el pliego de una candidata a jueza federal que había quedado tambaleando, a pesar de pasar con éxito la audiencia pública del Senado, luego de que trascendiera su vínculo familiar con un reconocido periodista.

Se trata de la abogada María Verónica Michelli, quien junto a Carlos Fabián Cuesta había sido postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La candidata formaba parte de una lista de unos 80 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que el Senado trató recientemente en distintas audiencias públicas.

Tal como había anticipado Clarín, fue el propio Javier Milei quien dio la orden de frenar a Michelli por ser la cuñada del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA que involucra al Presidente por haber difundido un sus redes a la criptomoneda que alcanzó altos topes y se derrumbó provocando pérdidas millonarias.

De esta manera, el Gobierno bajó a Michelli de la nómina que se tratará en la sesión prevista para el 4 de junio, en la que también se debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

La decisión roza el escándalo porque su nominación no fue cuestionada por no haber cumplido con la orden de mérito inicial o haber recibido alguna impugnación, como se dio en el caso del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti, cuyo pliego fue dictaminado.

El propio Alconada Mon salió a responder sobre el caso a través de las redes sociales. "El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismo", dijo el periodista.

La cuestión de fondo es cómo se resolverá el caso porque el pliego de la candidata tiene despacho de comisión con 9 firmas entre los legisladores aliados. Una salida que ensayó el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos y con línea directa con los Eduardo "Lule" Menem, fue frenar el pliego sin llevarlo al recinto.

Pero algunos dialoguistas que integran la comisión presionaron al oficialismo al advertir que la candidata tenía el dictamen firmado y sólo iban a aceptar un pedido de retiro del Gobierno. Por eso, Mahiques, quien mandó los pliegos luego de analizarlos, firmó una nota pidiendo el retiro de la nominación que, seguramente, será tratado en la sesión de la próxima semana.

El caso provocó la reacción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que preside Ricardo Gil Lavedra, que emitió un comunicado mediante el cual se quejó por "el retiro indiscriminado de pliegos" y reclamó al Senado que evalúe los fundamentos del Gobierno para "evitar arbitrariedades o abusos".