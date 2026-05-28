Los pasajes de avión vuelven a subir por la actualización de una tasa

Los pasajes de avión son más caros desde este jueves. Tanto los vuelos domésticos como los internacionales aumentaron por la actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria que dispuso el Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo a la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial a principios de mayo, se aplicará a boletos que se emitan desde el 28 de mayo, por lo que las empresas debían llegar a la fecha con el cambio implementado para las compras que se hagan a partir de este jueves.

La tasa trepará de $ 20 a $ 6.500 por tramo en vuelos de cabotaje, es decir, se multiplicará por 325 veces; mientras que en los regionales subirá de US$ 4,42 a US$ 5, un 13,5%; y en los internacionales pasará de US$ 8 a US$ 9, un 12,5%.

El impacto en los pasajeros dependerá del precio final del ticket. El mayor efecto se sentirá en cabotaje, con subas de hasta 10% por ejemplo en el tramo Aeroparque-Tucumán, donde se consigue por alrededor de $ 60.000 la tarifa más económica; mientras que en viajes al exterior será menor a 5% en destinos limítrofes como Río de Janeiro y Santiago de Chile, y de en torno a 2% y 3% en vuelos a Madrid y Miami, por los otros cargos que pesan sobre estos vuelos.

Según fuentes del sector, la tasa no se actualiza desde hace siete años y los ingresos se destinarán a fortalecer las inversiones para ampliar la infraestructura, en línea con el crecimiento de las frecuencias y la llegada de nuevas aerolíneas, como la española Plus Ultra, que realizó su vuelo inaugural el fin de semana; y la de bandera israelí El Al Israel Airlines, que aterrizará en el segundo semestre.