El FMI pidió acompañar la reforma laboral con un dólar flexible y más desregulación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y afirmó que podría elevar el empleo en más de cinco puntos porcentuales en dos años. Sin embargo, el organismo advirtió que el impacto dependerá de otras reformas económicas y regulatorias.

La evaluación fue incluida en el informe elaborado tras la revisión de las cuentas argentinas bajo el artículo IV. Allí, el FMI sostuvo que adaptar las normas de contratación, despido y negociación colectiva a estándares de otros países latinoamericanos podría mejorar el mercado laboral argentino.

No obstante, el organismo remarcó que la reforma laboral no debe considerarse un motor aislado de crecimiento. Según explicó, sin medidas complementarias en áreas como regulación empresarial, apertura económica y gobernanza, la liberalización del mercado podría incluso provocar una caída del empleo en el mediano plazo.

Entre las recomendaciones dirigidas al Gobierno de Javier Milei, el FMI insistió en avanzar hacia un dólar con mayor flexibilidad. De acuerdo al informe, un tipo de cambio menos rígido permitiría a la Argentina responder mejor ante crisis económicas y transformaciones estructurales.

El organismo recordó además la experiencia de la década de 1990, cuando las reformas laborales implementadas durante la convertibilidad derivaron en mayores niveles de informalidad y desigualdad. Según el documento, ese contexto debilitó el respaldo social a las medidas económicas.

Recomendaciones complementarias

El FMI también valoró las políticas oficiales orientadas a liberar mercados, reducir trabas regulatorias y flexibilizar restricciones crediticias y cambiarias. A su vez, consideró necesarias mejoras en la recaudación tributaria y en la administración estatal.

En paralelo, el organismo pidió fortalecer el sistema educativo y la formación profesional. El informe advirtió que la Argentina mantiene altos niveles de informalidad laboral entre trabajadores menos calificados y problemas de deserción escolar.

Por ese motivo, recomendó ampliar y modernizar las escuelas técnicas para adecuar las capacidades laborales a las nuevas demandas productivas. El FMI vinculó esa necesidad con el crecimiento de sectores ligados a recursos naturales, que actualmente impulsan parte de la economía nacional.

Salarios y negociación colectiva

Otro de los puntos destacados por el organismo fue el esquema de negociación salarial. El FMI consideró que los convenios colectivos centralizados pueden limitar la contratación formal y afectar especialmente a las regiones menos productivas.

Según las simulaciones incluidas en el informe, una mayor descentralización salarial podría incrementar el empleo de equilibrio entre cuatro y veinte puntos porcentuales. El documento sostuvo que los acuerdos definidos a nivel local reflejarán mejor las diferencias regionales y las condiciones reales del mercado laboral.

Con información de TN.