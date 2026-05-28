Reforma electoral: el Gobierno reanuda reuniones con gobernadores en busca de apoyo

Decidido a avanzar con la reforma electoral y su ambiciosa batería de proyectos en el Congreso, el Ejecutivo comenzó a sondear a los gobernadores aliados para buscar su apoyo en medio de reclamos por la obra pública, recursos y las negociaciones frente al año electoral.

La prioridad de la Casa Rosada está puesta en la reforma electoral, un proyecto clave para el oficialismo que permanece trabado por la resistencia de los aliados a eliminar las Paso. También figuran entre los temas centrales los pliegos de los jueces que aguardan el visto bueno del Senado.

El interlocutor designado por el Gobierno para encarar las conversaciones con las provincias es el ministro del Interior, Diego Santilli. En ese marco, el funcionario ya mantuvo reuniones con dos gobernadores que en el pasado jugaron como aliados circunstanciales de La Libertad Avanza.

Para ver cómo avanzar con la reforma electoral, Santilli también se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Se tiene que mover, eso se definió. Luego se verá qué concesiones se hacen en el proceso, pero es prioridad uno de los temas que están para tratarse”, aseguraron a este medio fuentes de la Casa Rosada.

En el oficialismo consideran que, salvo las provincias que buscan repetir los acuerdos electorales del año pasado —Mendoza, Entre Ríos y Chaco—, el resto de los gobernadores evaluará el escenario conforme avance el año y según cuál sea la posición del Gobierno. “Están todos especulando, midiendo cómo llega con los números”, aseguró a TN una fuente al tanto de las negociaciones.

En ese contexto, Santilli recibió el miércoles al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Acompañado por autoridades provinciales y legisladores nacionales, el mandatario planteó las necesidades de su distrito, entre ellas el desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones.

Luego, el ministro del Interior mantuvo una segunda reunión en Casa Rosada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Del encuentro también participó el armador Eduardo “Lule” Menem, delegado de Karina Milei para diseñar la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

Según pudo saber TN, esa conversación estuvo más vinculada a la planificación del escenario electoral para el año próximo. Los reclamos por recursos y obra pública, en tanto, ya habían sido planteados anteriormente por Sáenz en una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por fuera de los temas prioritarios y más complejos, el Gobierno cree que mientras tanto podrá avanzar sin mayores inconvenientes con otras iniciativas en el Congreso.

En ese sentido, el oficialismo planea convocar a una sesión en el Senado para tratar la Ley de Propiedad Privada; la Ley Hojarasca, que viene de tener media sanción en Diputados; 73 pliegos judiciales que ya tienen dictamen de la comisión de Acuerdos; y el acuerdo con los holdouts. También evalúan sumar al temario la modificación al régimen de Zona Fría, que recibió media sanción en la Cámara Baja.

TN