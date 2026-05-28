La abogada del padre de Agostina complicó al único detenido: “Claramente está vinculado”

La investigación por la desaparición de Agostina Madeleine Vega en Córdoba sumó en las últimas horas un dato clave que complica al único detenido de la causa. En medio de los allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad, se conoció un video en el que se observa a la adolescente ingresar a la casa de Claudio Gabriel Barrelier la noche en que fue vista por última vez.

La menor de 14 años permanece desaparecida desde el sábado y el caso se encuentra bajo Alerta Sofía. En diálogo con TN, la abogada del padre, Fernanda Alaníz, aseguró que Agostina ingresó al domicilio del acusado de 33 años después de las 22.30.

“Esperamos que declare y diga dónde tiene a Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado”, sostuvo la representante legal de la familia.

Allanamientos y nuevos testigos

Los avances surgieron tras los allanamientos realizados este miércoles, junto con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados entre vecinos de la zona. Según indicó Alaníz, uno de los procedimientos se extendió durante más de cuatro horas y contó con participación de Policía Científica.

Como resultado, cinco personas fueron retiradas de la vivienda principal de Barrelier y quedaron a disposición de la fiscalía para prestar declaración testimonial. Se trata de dos hombres y tres mujeres, entre ellas una menor de edad que sería hija del detenido.

La abogada aclaró que, por el momento, estas personas no están imputadas. Sin embargo, remarcó que esa situación podría modificarse conforme avance la investigación judicial.

Hasta ahora, Barrelier no declaró ante la Justicia. “Puede hacer uso de su derecho a no declarar, pero queremos saber qué pasó y dónde está Agostina”, expresó Alaníz. El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. Según la investigación, era una persona cercana al entorno familiar de la adolescente y mantenía una relación con la madre de la menor.

La hipótesis del auto rojo

Otro de los puntos cuestionados por la querella es la versión aportada por el acusado sobre un supuesto vehículo rojo en el que Agostina habría subido luego de encontrarse con él.

“Creemos que es una maniobra para desviar la investigación”, afirmó la abogada. Según explicó, los registros de cámaras y los testimonios reunidos descartan esa hipótesis.