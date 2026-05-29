Afirman que a Agostina Vega la buscan “con y sin vida”

El fiscal Raúl Garzón, quien investiga la desaparición de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años, señaló este viernes que "a Agostina la estamos buscando con vida y sin vida también".

A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal decidió levantar el secreto de sumario del expediente y reveló que se produjeron varios allanamientos en simultáneo, entre ellos uno a la casa del detenido y otro a la vera de una ruta.

Mientras tanto, en la ciudad de Córdoba se realizó otra marcha para reclamar la aparición de la adolescente, ocasión en la que la madre de la menor sufrió una descompensación.

Minutos antes, mientras la columna de manifestantes por la aparición con vida de Agostina Vega, avanzaba por la avenida General Paz en Córdoba capital, Melisa, su madre, apuntó contra Claudio Barrelier (33), único detenido por la desaparición.

"No tengo novedades, y quiero que aparezca mi hija. Ya son muchos días, y la familia de Barrelier miente. Yo presiento que mi hija está bien, pero que toda la familia de Barrelier miente. Su mamá es la primera que miente, y lo hace porque su hijo no sabe hacer nada, porque es un inútil", aseguró desde la manifestación.

Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de la adolescente de 14 años que es buscada desde hace seis días, declaró ante la prensa cordobesa este viernes por la tarde y sugirió que existirían pistas que comprometerían a Claudio Barrelier, único detenido por la causa. "Han aportado alguna información que nos hace confirmar lo que ya veníamos diciendo: que Agostina ingresó a la casa de Barrelier con vida", señaló Alaniz.

"El señor (Barrelier) ha declarado, también ha declarado gente allegada a él; y hasta aquí nos ha traído la prueba", se refirió a la zona peritada por la Policía de Córdoba este mismo viernes.

Rastrillaje

Este viernes la Policía de Córdoba dispuso un gran operativo de búsqueda en un terreno del barrio Ampliación Ferreyra, luego de que se lo captara Claudio Barrelier (33; único detenido de la causa) en una filmación de seguridad en la zona pocas horas después de la desaparición de Agostina Vega (14), el pasado sábado.

Se trata de un terreno descampado en el noroeste de la ciudad de Córdoba, con lagunas y sectores con irregularidades topográficas. Allí trabajan agentes de distintas secciones de la Policía de Córdoba, como dotaciones de de infantería, de caballería, caninas, de drones y otros escuadrones, así como también dotaciones del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección de Bomberos de la policía cordobesa.

