Milei recibió a legisladores de EEUU y anunció una inversión de USD 8.000 millones

Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático. El encuentro se produjo en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación.

En ese marco, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a empresas farmacéutircas de innovación en el país, le comunicó durante una audiencia en Balcarce 50 al jefe de Estado y el ministro de Salud, Mario Lugones, una intención de inversión por USD 8.000 millones.

La comitiva estuvo encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión.

La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Más tarde, el grupo de legisladores y dirigentes norteamericanos tenían agendado un almuerzo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Minería, Luis Lucero, en la Embajada de Estados Unidos. “La visita subraya la sólida asociación entre los Estados Unidos y Argentina y el compromiso del Congreso de EE.UU. con su participación activa en la región”, se limitaron a informar desde la comunicación del embajador Peter Lamelas.

La reunión ocurre en plena tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), el acuerdo que el gobierno argentino firmó con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, la gestión libertaria paralizó el proceso.

Aunque el Gobierno la considera importante, la decisión responde a una jugada estratégica: preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias de cumplimiento del acuerdo.

El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves,