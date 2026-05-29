Investigan por presunto enriquecimiento ilícito al ex gobernador entrerriano

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del PJ, Gustavo Bordet, sumó nuevos allanamientos y avanzó sobre empresarios señalados por la Justicia como posibles piezas clave en el entramado patrimonial bajo análisis.

Por orden del Juzgado de Garantías de Entre Rios y a pedido del fiscal José Arias, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizó este jueves cuatro procedimientos simultáneos en distintos puntos de esa ciudad. Los operativos fueron en comercios y propiedades del empresario Salvador Carubia, quien aparece mencionado en la causa como presunto testaferro del ex mandatario provincial.

Los allanamientos se concretaron en dos sucursales de la firma Colorshop, ubicadas sobre avenida San Lorenzo Este y en la esquina de Urquiza y Salta, además del local Super Color, sobre avenida Independencia. El cuarto procedimiento se realizó en una vivienda de Carubia en el barrio privado Altos de Zorraquín, en el norte de Concordia. Allí los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros.