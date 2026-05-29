Causa Andis: se designó al equipo técnico que analizará los audios de Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo avanzó con nuevas medidas en la causa Andis, que investiga presuntas irregularidades y cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. El magistrado ordenó realizar un peritaje técnico sobre los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo.

La medida quedó en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). El análisis fue solicitado por la fiscalía y respaldado posteriormente por la Cámara Federal.

Según dispuso Lijo, los especialistas deberán establecer si los archivos son auténticos o si presentan alteraciones digitales. También tendrán que detectar posibles ediciones, reconstruir modificaciones y verificar si hubo utilización de herramientas de inteligencia artificial.

Para concretar la pericia, Spagnuolo deberá aportar una grabación de su voz. Además, se analizarán otros dos audios difundidos en internet para comparar parámetros acústicos y detectar eventuales diferencias entre las versiones.

Entre los puntos incluidos en el estudio aparecen la caracterización técnica de los archivos y la detección de síntesis digital. Los expertos también deberán informar los márgenes de confiabilidad de las conclusiones y preservar la cadena de custodia digital.

El equipo técnico estará integrado por Roberto Leonardo, Bruno Moglia, Gala Iglesias Brickles y los ingenieros Nicolás Sanguineti y José Pollola Barón. Todos fueron propuestos por la Fiscalía Federal N°5 y tendrán 72 horas para aceptar sus cargos.

Cambio en la investigación

La decisión marca un giro dentro de la causa Andis, ya que hasta ahora las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba central del expediente.

El criterio había sido fijado anteriormente por el juez subrogante Sebastián Casanello, quien evitó avanzar sobre los audios ante la posibilidad de que fueran falsos o adulterados.

La preocupación estaba vinculada a la denominada doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que podría afectar el resto de la investigación si las grabaciones resultaban inválidas.

El planteo de la defensa

Spagnuolo fue desplazado de la conducción de Andis tras la difusión de los audios en agosto de 2025. Meses después, su defensa presentó un informe pericial privado que advertía indicios de manipulación mediante inteligencia artificial.

Los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera sostuvieron que existía un 65% de probabilidades de que la voz del exfuncionario hubiera sido alterada digitalmente.

Con información de TN.