Caso Agostina Vega: encontraron muerta a la adolescente tras una semana de búsqueda

El caso de Agostina Vega tuvo un desenlace trágico en Córdoba, donde fue hallada muerta en un descampado tras una semana de búsqueda. La adolescente de 14 años había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo a la noche.

El hallazgo se produjo en un descampado de la provincia, según la información confirmada en la investigación. Esa zona era rastrillada por la fiscalía desde el viernes por la mañana, ya que se determinó que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes y "descartó algo".

La menor era buscada desde su desaparición y el operativo se había extendido durante varios días. La Justicia continúa con las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del hecho.