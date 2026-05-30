Vecinos autoconvocados marchan por el caso de Agostina Vega: "Queremos justicia"

Vecinos autoconvocados realizaron una marcha en Córdoba para reclamar justicia por el caso de Agostina Vega. La movilización comenzó alrededor de las 17.30 tras la noticia del hallazgo de restos humanos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El grupo estuvo integrado por residentes de distintos barrios cercanos, que se concentraron para expresar su pedido de justicia. La convocatoria se realizó en medio de la conmoción por la investigación en curso.

Una de las participantes dialogó con la prensa y explicó el motivo de la protesta. “Somos vecinos y nos hemos convocado de barrios cercanos para pedir justicia por Agos. Queremos justicia por la nena”, expresó.