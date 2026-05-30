"Vamos a quemar todo": familiares de Agostina piden justicia tras el hallazgo del cuerpo

Tras el hallazgo de un cuerpo en un descampado de Córdoba, familiares de Agostina Vega reclamaron justicia y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas. Hasta ahora el caso tiene un solo detenido.

El hecho generó una fuerte reacción del entorno de la adolescente de 14 años, que permanecía desaparecida desde el sábado pasado. En ese contexto, el padre de la joven expresó su indignación. “Vamos a quemar todo”, dijo el hombre tras la impotencia por la situación.

Los familiares insisten en el pedido de respuestas y avances concretos en la causa. El caso tiene como único detenido a Claudio Barrelier y continúa bajo investigación judicial en la provincia de Córdoba.