Condenaron a cinco años de cárcel a un sindicalista por estafas con viviendas

La Justicia de Tierra del Fuego condenó al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, a cinco años de prisión efectiva por "estafas reiteradas" vinculados a un plan de viviendas en Ushuaia. Después de que el Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur leyó la sentencia, el sindicalista quedó detenido en el instante y ATE sacó un duro comunicado contra el gobierno provincial.

Lo que arrancó como un proyecto habitacional para los afiliados estatales terminó de la peor manera. La Justicia fueguina encontró a Córdoba culpable por estafas reiteradas entre diciembre de 2013 y fines de 2017 en la construcción y entrega de 128 viviendas que ATE impulsó en el barrio Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.

El Tribunal abarca 22 hechos delictivos perpetrados entre diciembre de 2013 y fines de 2017, todos relacionados con el plan de 128 viviendas que ATE impulsó en el barrio Barrancas del Río Pipo, en la capital fueguina. El tribunal halló a Córdoba coautor materialmente responsable del delito, en una causa que mantuvo en vilo al gremio estatal durante años.

La misma pena que recibió Córdoba también recayó sobre Miguel Ángel “Miguelón” Arana, condenado como coautor. Mientras que el empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, quien estaba acusado de lavado de activos, fue absuelto por el beneficio de la duda.

A partir de la condena, ATE sacó un duro comunicado en el que defiende la gestión del sindicalista y apunta contra el gobierno de la provincia por la seguridad de Córdoba.