Detuvieron al empleado de un hospital por robar un equipo de alta complejidad

Un empleado de limpieza del Hospital de Clínicas aprovechó el acceso que tenía a las diferentes áreas y habitaciones y se robó una bomba de infusión valuada en casi dos millones de pesos, que son utilizadas para medicación a pacientes con distintas patologías. Fue detenido gracias a una “compra controlada”.

Según la denuncia, realizada por el personal del hospital, el robo ocurrió el pasado 16 de mayo cuando notaron el faltante de una bomba de infusión de jeringa, que es un equipo médico de alta complejidad que es usado en quirófanos y en salas de terapia intensiva.

Ese tipo de aparatología es utilizada para suministrar medicación, fluidos y nutrientes de manera específica y controlada a pacientes de distintas patologías y tratamientos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 2B por personal del área de Anestesiología del hospital, por lo que detectives de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad comenzaron a trabajar bajo las órdenes del fiscal Marcelo Solimine, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47.

Los oficiales detectaron en una búsqueda por redes sociales el perfil de un hombre que vendía un aparato de similares características por Marketplace, de Facebook, que luego fue reconocida por la médica que efectuó la denuncia.

“Vendo Bomba de Infusión a Jeringa de alta gama Medcaptain HP-30, el estándar de oro en equipamiento hospitalario moderno. Ideal para quirófano, terapia intensiva (UTI), neonatología o uso veterinario de alta complejidad. Equipo compacto, robusto y con una interfaz ultra intuitiva a través de su pantalla táctil a color de excelente respuesta”, decía la publicación en Facebook.