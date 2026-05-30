Hay 9 proyectos que traban el Senado y los aliados piden fijar prioridades

Patricia Bullrich gestiona las demandas de Javier Milei en un Senado colapsado de proyectos. La Cámara Alta está en plena negociación por más de 70 pliegos judiciales, que intentarán votar la semana que viene junto al proyecto de Propiedad Privada y el acuerdo por Holdouts. Pero en el medio se encuentra la mega ley de Reforma Electoral, la reforma en Salud Mental, las leyes que recibió de Diputados ("Hojarasca" y Zonas Frías) y la que envió esta semana la Casa Rosada: la derogación del Etiquetado Frontal y Ludopatía.

Por si fuera poco en 10 días empieza el mundial y en julio es el receso de invierno. Desde ambas Cámaras salieron a instalar que no se planchará la actividad del Congreso. "Somos libertarios, no prohibimos, el que quiera viajar que lo haga pero no va a ser bien visto", plantearon.

Mientras tanto, los aliados piden fijar prioridades. "Estamos viendo cómo tratar lo anterior y ya mandan nuevos", señaló un aliado. "El que mucho abarca poco aprieta", bromeó otro.

En el oficialismo, a pesar de que se realizó el martes una nueva reunión de Mesa Política, no informan cuál será la hoja de ruta. Primero quieren allanarle el camino a la sesión prevista para el jueves que viene.

En La Libertad Avanza confirman que el temario incluirá los pliegos de jueces dictaminados, el acuerdo con los holdouts -que estuvo a punto de votarse pero debió volver a comisión - y la Ley de Propiedad Privada impulsada por el ministro de Desregulación.

(Con información de Clarín)