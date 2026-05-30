Piden la excarcelación del argentino acusado de enviar mensajes racistas contra un nene de 7 años en Brasil

La defensa de Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas contra un nene de 7 años, solicitó este viernes su excarcelación por presuntos ataques contra él en la cárcel.

Los abogados presentaron un recurso de urgencia frente a la Justicia de Minas Gerais, alegando que Murias fue víctima de agresiones físicas dentro del sistema penitenciario en São João del-Rei, donde permanece alojado desde que le dictaron la prisión preventiva.

Según detallaron los representantes, los episodios de violencia ocurrieron durante una visita al penal, además de que aseguraron que las propias autoridades de la cárcel dijeron que no podían garantizarle la seguridad a Murias.

Por esa razón, en el informe presentado a la Justicia, la defensa pidió la liberación inmediata del arquitecto santiagueño de 63 años, o en todo caso, alguna medida cautelar que lo aparte de la prisión en la que se encuentra.

El episodio que derivó en su detención ocurrió el domingo, durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en la ciudad de Tiradentes. Según denunció la madre del chico, Murias le sacó fotos a su hijo y las compartió por mensajes de WhatsApp, mientras afirmaba que se lo iba a “llevar como esclavo”.

Luego de que otro pasajero le advirtió a la mujer sobre lo que ocurría, ella lo enfrentó y le exigió que le mostrara el celular. Cuando logró acceder al dispositivo, descubrió los mensajes y fotografías junto a los comentarios racistas. Entre varias personas que estaban en el tren y el personal de seguridad lo retuvieron hasta que llegó la policía.

Al inicio, el hombre fue detenido en condición de flagrante por injuria racial, delito que prevé una pena de hasta cinco años. Sin embargo, este lunes, la Justicia brasileña dispuso la modificación y le ordenó la prisión preventiva después de una audiencia de custodia.

TN