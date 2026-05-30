El detenido por la desaparición de Agostina reconoció que la adolescente entró a su casa

En una nueva declaración ante el fiscal Raúl Garzón, Claudio Barrelier dijo que la menor estuvo en su propiedad y que luego se retiró en un vehículo, según informó su abogado Jorge Sánchez del Bianco.

"Cuando él decidió declarar, le expliqué los riesgos y las consecuencias que eso traía, ya que yo no tenía acceso a la causa y no conocía la prueba. Él lo entendió y me dijo que no tiene nada que esconder", explicó el letrado.

Sánchez del Bianco habló también sobre la pista del auto Ford Ka de color negro que investiga la Justicia. "Es un vehículo que condujo Barrelier el lunes al mediodía, que es propiedad de una amiga, que vive en barrio Yofre. Se lo habría prestado para ir a buscar unas herramientas", indicó.

El abogado dijo, además, que Barrelier reconoció que Agostina estuvo en su casa y que, al salir, ella se subió a un auto, del cual no dio mayores detalles. "Lo que manifesta es que le llamó la atención que salió sola", indicó.

Sobre el cambio en la versión de su testimonio, Sánchez del Bianco manifestó que Barrelier mintió "por temor y para proteger a su hija".

TN