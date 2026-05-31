Caso Agostina Vega: el acusado Claudio Barrelier intentó quitarse la vida en la cárcel

Según fuentes de la investigación, el único detenido por el crimen de Agostina Vega, Claudio Barrelier, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bower, donde permanece detenido tras ser el principal apuntado por el crimen de la nena de 14 años.

El hombre de 32 años actualmente se encuentra sedado para evitar un nuevo episodio de este estilo.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas”, señaló Miguel, el abuelo de Agostina, en declaraciones a la prensa tras darse a conocer la noticia.

Infobae