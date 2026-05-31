Encuentran dinero y drogras en propiedades de Facundo Leal, ex titular del Arsat Orsna

Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) hasta hace cuatro meses y expresidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat) entre 2022 y 2024 fue detenido, después de que la policía le secuestró 2,5 millones de dólares en efectivo que tenía en su casa de Palermo y en la de Mendoza. Además, tenía billetes de distintos países, drogas variadas y aparatos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

En el departamento palermitano de Leal, en calle Ortiz de Ocampo, los policías de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Federal encontraron 803.754 dólares, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos. También secuestraron casi 300 gramos de ketamina y cristal Mdma, más de 70 pastilla de Mdma y una cantidad indefinida de cocaína.

Pero lo que pasó en Mendoza fue todavía más escandaloso. En su casa de la avenida Boulonge Sur Mer al 600, la Delegación Unidad Operativa Federal (Douf) secuestró 1.787.600 dólares en efectivo, además de documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.

El hallazgo de efectivo y de drogas se produjo de manera circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba ni delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero. Producto de esos hallazgos, la secretaría actuante dispuso detener e incomunicar a Leal, que fue trasladado a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

El operativo en Caba también incluyó el secuestro de aparatos electrónicos como teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch, además de documentación que podría ser relevante para la causa original. Entre los objetos que también se llevó la policía se cuentan una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis. Además, de cuatro pasaportes, un inhibidor de señal y una valija con cámaras.

El allanamiento fue el miércoles en el marco de una causa a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, con intervención del fiscal federal Fernando Domínguez, en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas tras el faltante de equipamiento tecnológico de alto valor en la empresa estatal de soluciones satelitales, en la que Leal seguía prestando servicios como contratado. Los elementos encontrados en el domicilio abrieron nuevas hipótesis que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia para determinar si guardan relación con los hechos investigados o constituyen delitos independientes.

La investigación judicial, que se inició en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, fue incorporando nuevas líneas de análisis que llevaron a ampliar el alcance de la causa, al detectar indicios de posible corrupción en contratos de la empresa. En ese marco, se ordenaron más de una docena de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, que se concretaron la última semana.

Leal hizo gran parte de su carrera en Arsat, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales, en la que asumió como presidente a partir de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, y hasta febrero de 2024, ya con Javier Milei. En 2025 fue designado por la administración libertaria al frente del Orsna, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de este año.

Leal adquirió un papel relevante en la Secretaría de Trabajo bajo el mando de Luis Pierrini, otro mendocino, de quien se lo sindicaba como un virtual jefe de gabinete. Ambos dejaron sus cargos a principios de año, aunque en su caso seguía figurando en la nómina de empleados de Arsat, al parecer como planta permanente.

Según La Nación, ambos fueron “invitados” a renunciar como consecuencia de haber usado una aeronave de entorno del empresario Pablo Toviggino, dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para viajar a Barcelona. Según el columnista Carlos Pagni, usaron el mismo avión que sirvió para repatriar al gendarme Nahuel Gallo de Venezuela a la Argentina.

Pierrini era identificado en el sector como uno de los funcionarios más cercanos a Leonardo Scatturice, el empresario dueño de Flybondi, protagonista de la polémica llegada de un avión de su presunta propiedad sin que los organismos de control chequeen el contenido de diez valijas y, además, muy cercano a Santiago Caputo. Fue Pierrini quien promovió a su coterráneo Leal dentro de la estructura de poder, de acuerdo a fuentes conocedoras del entramado.

La causa se encuentra en etapa de investigación y los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes. Fuentes judiciales indicaron que se buscará establecer el origen de los fondos, el destino del dinero hallado y la eventual vinculación con las maniobras investigadas en torno a contratos y operaciones dentro de la compañía estatal. Mientras tanto, Leal permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, en un expediente que, a partir del hallazgo, sumó nuevas derivaciones de alcance penal, económico y político.

Página 12