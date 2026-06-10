Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según surge de registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Lo hicieron en las últimas horas, ella ayer y Adorni esta mañana, cuando estaba previsto que el funcionario de Milei enviara su tan esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción, con la que buscará saldar todas las dudas sobre su incremento patrimonial del último año, en el que se compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, ambos en la mira de la Justicia.

De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones.



"La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse", explica en el organismo, donde también hacen una aclaración: " No es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario".

La Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en el Congreso Nacional en diciembre pasado, y el oficialismo sostuvo la posibilidad de que se puedan incluyir en ella los funcionarios, como sucedió este miércoles con Adorni.

¿Esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, que está siendo investigado por el crecimiento veloz de su patrimonio en los tribunales federales?

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo, primero tendrá que verificar "que declara Adorni en ARCA, luego analizar la reglamentación de la la ley de Inocencia Fiscal, y ver si se dan las condiciones objetivas que la ley enumera para evitar la investigación penal".

En diciembre, durante el debate de la ley, el diputado opositor Guillermo Michel, especialista en temas tributarios, aseguró que la ley que se estaba votando "no es un blanqueo" y por eso no implicaba beneficios con respecto a la situación de los contribuyentes en materia penal.

Apenas se conoció el dato de la inscripción en ARCA, enseguida las redes sociales desempolvaron un tuit de Adorni el día que se aprobó la ley a la que ahora, en medio de denuncias, se acogió.

"La 'Ley de inocencia fiscal' probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", escribió el jefe de Gabinete el 27 de diciembre pasado.

Fuentes de Casa Rosada manifestaron que ni Adorni ni su esposa Bettina Angeletti tiene previsto entrar en ningún blanqueo y que la información que se publicó sobre su trámite en ARCA es de público conocimiento.

En ese sentido, explicaron que lo único que hicieron los Adorni fue aplicar uno de los instrumentos contemplados en la Ley de Inocencia fiscal para simplificar la presentación de su declaración jurada.

(Con información de Clarín)