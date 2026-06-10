Karina Milei llevó a Pettovello a una cena con diputados y avivó rumores sobre Adorni

n medio de las crecientes dudas sobre la continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, Karina Milei sumó un nuevo elemento a las especulaciones internas. El lunes por la noche llevó a Sandra Pettovello a una cena con el bloque de diputados libertarios en un restaurante de sushi de Villa Urquiza, una aparición inusual de la ministra de Capital Humano en ámbitos legislativos que fue leída como una señal política dentro del oficialismo.

Del encuentro, realizado en el restaurante Unaghi, sobre la calle Olazábal, también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según trascendió, Pettovello escuchó a los legisladores, habló sobre la gestión y compartió un momento distendido junto a los diputados oficialistas. “Fue para que se conozcan y puedan conversar”, explicaron fuentes del espacio. Cerca de Menem aseguran que buscan fortalecer el vínculo entre los legisladores y todos los ministros del gabinete.

La presencia de Pettovello no pasó inadvertida. La ministra es una de las funcionarias que más aparece en las conversaciones internas como eventual reemplazante de Adorni, cuya situación se volvió cada vez más delicada en las últimas semanas.

Mientras Karina Milei le abre espacio a Pettovello, el panorama del jefe de Gabinete se complica. Adorni solicitó este miércoles su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”.

El trámite fue presentado apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria.

Adorni no solo sufre la presión del escrutinio público, sino también de su entorno familiar, sostienen quienes conocen la intimidad de la situación.

Pese a los rumores, Pettovello transmite a quienes la consultan que no tiene interés en ocupar la Jefatura de Gabinete. Asegura que no tiene ambiciones personales y que tampoco desea asumir un rol de “exposición extrema”, como considera que implica la coordinación política del Gobierno.

Durante la cena también fue consultada por la salida de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi. De acuerdo a lo que se desprende de este episodio, la ministra volvió a explicar que su desplazamiento no estuvo vinculado al crédito hipotecario que había obtenido en el Banco Nación, sino al hecho de no haberle informado previamente sobre esa operación.

El nombre de la funcionaria es uno de los que más circulan para una eventual sucesión. “Lo contiene a Javier”, repiten quienes conocen el vínculo de confianza que mantiene con el Presidente. En las conversaciones también aparece el del canciller Pablo Quirno, quien supo construir un vínculo de confianza con Karina Milei.

Existe además un antecedente que alimenta las especulaciones. A principios de marzo, el Gobierno definió el orden de reemplazo del jefe de Gabinete en caso de ausencia y estableció que esa responsabilidad recaerá, en primer término, sobre la ministra de Capital Humano. Solo en caso de imposibilidad de esa cartera asumiría el titular de Defensa, actualmente Carlos Presti. La medida quedó plasmada en el Decreto 130/2026.

Cerca de Pettovello relativizan la decisión. Aseguran que fue un pedido del propio Adorni porque “confía en Sandra” y rechazan que tenga relación con una eventual sucesión.

“Milei 2027”

La cena también tuvo un fuerte contenido político. Karina Milei aprovechó el encuentro para transmitir un mensaje de disciplina interna y alineamiento electoral. Según relataron participantes de la reunión, insistió en una consigna sencilla: “Todos somos un mismo equipo y la prioridad es la reelección de Milei”.

La arenga fue interpretada por varios de los presentes como una advertencia preventiva para quienes intenten diferenciarse de la conducción política del espacio. El mensaje cobró especial relevancia en momentos en que Patricia Bullrich comenzó a exhibir matices respecto de algunas decisiones del Gobierno.

La senadora tomó distancia tanto al reclamar que Adorni presentara “inmediatamente” su declaración jurada como al negarse a acompañar el rechazo del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza cuya nominación fue objetada por Javier Milei.

Aun así, dos legisladores identificados con Bullrich participaron de la cena: Damián Arabia y Silvana Giudici. Ambos compartieron la velada sin sobresaltos junto al resto de la bancada. Giudici, además, es una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo.

“Todos amigos”, resumió uno de los asistentes al describir el clima del encuentro. El mensaje de fondo, sin embargo, parecía bastante más preciso: en la etapa que imagina Karina Milei rumbo a 2027, hay espacio para la convivencia, pero poco margen para las disidencias.

(Con información de La Nación)