Caso Adorni: la Justicia ya obtuvo los datos del celular del contratista Tabar

Los investigadores ya tienen acceso a una prueba que puede traerle nuevos problemas a Manuel Adorni. Después de más de un mes de trabajo, lograron extraer todo el contenido del celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y sin factura por las refacciones de la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá. Chats, llamadas, fotos, mensajes y documentos ahora forman parte de una causa que intenta responder una pregunta cada vez más incómoda para el funcionario: de dónde salió el dinero para afrontar esos gastos.

Hasta hace unos meses, Matías Tabar era un contratista más. Hoy es uno de los nombres más mencionados en la investigación que rodea al jefe de Gabinete. Fue él quien se presentó ante la Justicia para contar cómo fueron los trabajos realizados en la casa de los Adorni y cuánto dinero, según su versión, recibió por esas obras.

Cuando declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita entregó también su iPhone 15 para respaldar todo lo que estaba diciendo. Lo hizo con la idea de que los investigadores pudieran revisar las conversaciones y comprobar por sí mismos los detalles de su relato.

Ahora ese teléfono ya fue abierto. Todo su contenido quedó almacenado en un disco rígido de dos terabytes que será analizado por la fiscalía y por los peritos judiciales.

Los chats, los pagos y las explicaciones pendientes

Según declaró Tabar, cobró 245 mil dólares por remodelar la casa que Adorni tiene en Exaltación de la Cruz. También dijo que el pago fue siempre en efectivo y sin factura.

Desde el Gobierno buscaron desacreditarlo y pusieron en duda su versión. Sin embargo, la Justicia ya reunió documentación vinculada a la obra y sigue incorporando elementos para reconstruir cómo se hicieron los trabajos y cómo se financiaron.

Mientras los investigadores revisan el contenido del teléfono, otra parte de la causa avanza sobre las cuentas del exvocero presidencial. Un equipo especializado analiza ingresos, gastos y movimientos patrimoniales para ver si los números cierran.

“Me dolió porque yo los voté”

Pero detrás de la causa también hay una historia personal. En diálogo con Página 12, Tabar contó que le dolieron las acusaciones que recibió desde el oficialismo después de declarar ante la Justicia.

“Me dolió la agresión de un Presidente al que voté y por el que peleé”, dijo sobre los dichos de Javier Milei, quien lo señaló como un supuesto “militante kirchnerista”.

Según relató, apoyó tanto a Mauricio Macri como a La Libertad Avanza y nunca imaginó terminar involucrado en una investigación judicial.

Mientras tanto, su celular, los chats y los documentos que entregó ya forman parte de la investigación.

Página 12