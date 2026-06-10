Anses confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos: quiénes recibirán el pago

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos, una ayuda económica destinada a familias con hijos en edad escolar. El pago se acreditará el próximo 12 de junio para todos los beneficiarios, sin distinción por terminación de DNI.

El programa busca colaborar con el pago de las cuotas de alumnos que asisten a instituciones públicas de gestión privada, que reciben al menos el 75% de financiamiento estatal. Está dirigido a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

Quiénes acceden

La convocatoria para acceder al beneficio cerró el pasado 30 de abril. Quienes hayan recibido una respuesta negativa por motivos académicos aún pueden presentar un reclamo a través del sitio oficial del programa.

Los vouchers educativos están destinados a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a establecimientos alcanzados por el programa. Además, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Entre los requisitos exigidos para la inscripción figuraban contar con DNI vigente, tener actualizado el CBU en Mi ANSES, estar registrado en Mi Argentina y completar la encuesta obligatoria dispuesta por el programa.

Cómo se realiza el pago

Según informó Anses, el dinero será depositado al adulto responsable registrado ante el organismo. En los casos en que figuren dos personas y ambas convivan con el estudiante, el beneficio será acreditado a la madre.