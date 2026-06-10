Macri apuntó contra el Gobierno: “Se logró un equilibrio fiscal, pero es de mala calidad”

El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar la calidad del equilibrio fiscal alcanzado por la gestión nacional. Si bien valoró el ordenamiento de las cuentas públicas, sostuvo que el modelo actual limita la inversión en infraestructura.

“Se logró algo muy importante en muy poco tiempo, que es el equilibrio fiscal. Pero es de mala calidad, porque no se puede invertir”, afirmó durante su exposición en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

El titular del PRO señaló que el próximo desafío del Gobierno debería ser avanzar con reformas que impulsen el crecimiento económico. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar obras de infraestructura y generar condiciones que favorezcan la llegada de inversiones.

Reclamo por más infraestructura

Durante su intervención en el predio de La Rural, el exmandatario sostuvo que el país necesita una planificación a largo plazo y un ámbito de debate sobre las prioridades de desarrollo.

Además, aseguró que “la obra pública no es sinónimo de corrupción”, y defendió la gestión de infraestructura realizada durante su gobierno. Macri remarcó que es una herramienta clave para el crecimiento económico y consideró que debe ser parte de una estrategia de desarrollo sostenida.

Inversiones e institucionalidad

El expresidente también insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar mayor independencia de poderes: "Lo más importante es la Justicia, que hace respetar la Constitución y da garantías para que lleguen inversiones”

Según planteó, la falta de previsibilidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la llegada de grandes proyectos al país. “Las inversiones grandes no terminan de venir porque no hay confianza”, afirmó.

Por último, sostuvo que "mientras más nos cerremos, más afuera estamos de todas las conversaciones para que lleguen inversiones". De esa manera, sentenció que la política exterior tiene que estar al servicio del desarrollo del país, no de debates ideológicos.

Con información de TN.