Una familia necesitó $1.498.741 mensuales para no ser pobre

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.498.741 pesos para no ser pobre en mayo de 2026, según los datos revelados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, el organismo reportó que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó 681.246 pesos para no ser considerado indigente.

En el reporte dado a conocer este jueves, el Indec también señaló que la inflación fue del 2,1 por ciento, respecto del mes anterior.

En su informe sobre la canasta básica alimentaria (CBA) y total, el organismo señaló también que la variación mensual de la CBA fue del 2,4 por ciento, mientras que la de la total alcanzó el 2 por ciento.

De acuerdo a esos cálculos, las canastas registraron una variación interanual del 36,2 por ciento en la básica y de 34,9 por ciento en la total.

El mes anterior, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había trepado 1,1%, cuando la inflación fue del 2,6%. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) -que se amplía a bienes y servicios esenciales no alimentarios- había subido un 2,5%.

De esa manera, en abril, una familia con cuatro integrantes necesitó 1.469.768 pesos para no ser pobre y ese mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos chicos, precisó 665.053 pesos para no ser considerado indigente.

El último mes, Transporte encabezó las subas con un incremento del 4,4% a raíz de los ajustes en las tarifas de colectivos, trenes y subtes, luego Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%). El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también marcaron alzas.