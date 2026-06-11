La Corte dejó firme la condena a prisión del industrial Lascurain

Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, quien fuera titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010; y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.

Tras este fallo la fiscal de juicio Fabiana León pidió al tribunal oral federal 7 la detención de Lascurain, la de Pérez Osuna (que ya está preso) y la de Vargas.

En otra resolución, la Corte dejó firme la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, quien estaba imputado en la causa.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos de las defensas de Lascurain y Vargas, y de la fiscalía contra la absolución resuelta en la Cámara Federal de Casación Penal en favor de Larregina.

La condena del exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, quien se encuentra detenido, ya había quedado firme en la Corte Suprema en 2021, por falencias en la presentación formal (incumplimiento de acordada 4/2007).