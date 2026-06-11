Crecen los casos de hepatitis A en el país y encontraron otro virus poco conocido

Los casos de hepatitis A, una enfermedad infectocontagiosa prevenible por vacunación, volvieron a mostrar -en una población particular- una tendencia hacia arriba en Argentina, lo que reavivó la atención de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, que por tercera vez en sólo medio año destacó el tema en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Pero, además de impulsar el refuerzo en la vigilancia sobre esta enfermedad, el informe destacó otro virus mucho menos conocido, la hepatitis E, cuya circulación fue alta en muestras de aguas residuales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En sólo cinco años (2021 a 2025), los diagnósticos de hepatitis A pasaron de 2 a 53. Y en el primer cuatrimestre de 2026 (o sea, hasta abril pasado inclusive), el registro ya había alcanzado los 34 casos, casi una promesa de que este año se superarían las cifras previas.

Por fuera de que el subregistro de casos positivos es un punto ciego difícil de saldar, los registros de hepatitis A y E no son muchos. Pero, particularmente en la primera, la clave está en la aceleración de los contagios. No por nada las autoridades sanitarias vienen posicionando el tema dentro de los “eventos priorizados y emergentes”, según expresa el boletín que emite semanalmente la cartera que maneja Mario Lugones. Y se suma ahora el virus de la hepatitis E, que como se verá debajo, en más de un punto se parece al A. Tanto, que son una suerte de mutuo "alter ego".

Provincias más afectadas

Las provincias con más positivos fueron la Ciudad de Buenos Aires (12 en todo 2025 y 12 en el primer cuatrimestre de 2026), la Provincia de Buenos Aires y Salta, provincia que tuvo 10 casos el año pasado, pero en menos de la mitad de 2026 ya llevaba 7 positivos.

Desde la Dirección de Epidemiología destacan que, “durante el primer trimestre de 2026, la cantidad de casos confirmados ha superado la zona de seguridad, ubicándose sostenidamente por encima de los valores esperados a partir de la Semana Epidemiológica 5”.

El aumento de contagios se da en un segmento específico de la población, los mayores de 20 años, que no fueron alcanzados por la estrategia de la vacunación obligatoria iniciada en 2005.