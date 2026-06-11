Entre las críticas y la interna, en la Rosada le festejaron el cumpleaños a Bullrich

Luego de una jornada cargada por las críticas que recibió Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada, que incluyó fuertes frases de Patricia Bullrich, Karina Milei publicó una fotografía junto a la senadora y le jefe de Gabinete celebrando el cumpleaños número 70 de la ex ministra.

"Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡FELIZ CUMPLE PATO!!", escribió la secretaria General de la Presidencia en el mensaje que publicó en su cuenta de X junto a la fotografía.

Las tensiones y el fuego amigo entre Bullrich y Adorni y Caputo y la hermana presidencial -que tienen su propia interna- parecieron quedar a un costado, al menos durante el instante en el que la senadora sopló las velitas.

En la misma imagen, abrazados, como una familia política, aparecen, de izquierda a derecha: Santiago Caputo, Lule Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Karina Milei, Martín Menem, Ignacio Levitt y Manuel Adorni.

El tuit de Adorni

Además del mensaje y la fotografía publicada por la jefa de La Libertad Avanza, otro de los participantes del encuentro en la Casa Rosada que ofreció detalles de lo que ocurrió en el encuentro fue Adorni.

“Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin”, publicó el jefe de Gabinete.

Mientras tanto, sus explicaciones patrimoniales reactivaron en la oposición la intención de avanzar con su interpelación y, eventualmente, con una moción de censura.

Diputados de distintos espacios políticos convocaron para el 23 de este mes a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de ese mecanismo.

El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.