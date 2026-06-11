Manuel Adorni presentó su declaración jurada en medio de la investigación patrimonial

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, formalizó la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025. La presentación administrativa se realizó ante la Oficina Anticorrupción en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario nacional afronta actualmente una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Ante esta situación, el coordinador de ministros también entregó las declaraciones rectificativas de los períodos 2023 y 2024.

Adorni aseguró que se encuentra a entera disposición de las autoridades de la Justicia. El portavoz oficial aclaró que la totalidad de sus activos provienen de su desempeño en el ámbito privado.

En ese sentido, detalló que el patrimonio familiar incluye ahorros históricos no declarados formalmente en el pasado. Asimismo, argumentó que una herencia percibida en 2002 constituyó el capital inicial de sus fondos actuales.

“Lo cierto es que ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, agregó.

"La criptomoneda es la forma que tengo para demostrar que el ahorro era previo a mi llegada al Gobierno", señaló. El ministro explicó que realizó intensas inversiones en bitcoins hace más de trece años junto a su esposa.

Continuidad en el cargo

Respecto a su futuro político, el funcionario ratificó que continuará al frente de la Jefatura de Gabinete. El dirigente reconoció que evaluó renunciar, pero optó por permanecer tras recibir el respaldo presidencial.

“Han hablado de viajes que nunca existieron, a Río de Janeiro, a Disney. Me han juzgado injustamente”, reiteró. “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que lo encontramos en el departamento”, indicó Adorni.

“Me acusaron de chorro. Me dolió un montón que lo hagan. Pero entendí que no me podía ir”, remarcó. “El objetivo no soy yo, el objetivo es voltear al Gobierno. Van por el presidente Milei”.

Finalmente, el portavoz descartó la utilización de mecanismos de regularización fiscal para justificar sus movimientos financieros. En el corto plazo, el integrante del Ejecutivo nacional prevé retomar sus habituales conferencias de prensa.

Con información de La Nación+